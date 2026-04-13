13 апреля 2026, 21:21

ABC News: суд выдвинул больше сотни обвинений 13-летней девочке в Австралии

Фото: istockphoto/TheaDesign

Австралийский суд предъявил 13-летней девочке 109 обвинений. Как сообщает ABC News, подросток предстала перед инстанцией по делам несовершеннолетних в Мельбурне.





Из-за юридических ограничений имя фигурантки не разглашается. Инцидент, ставший основанием для масштабного разбирательства, произошел 30 марта. По версии следствия, девочка находилась за рулем угнанного автомобиля на юго-востоке Мельбурна и совершила наезд на 45-летнего мужчину. Кроме того, ей вменяют выкрикивание антисемитских оскорблений в адрес прохожих.



В ходе изучения мобильного телефона обвиняемой полицейские обнаружили поисковые запросы — «какой срок дают за наезд на человека» и «где живут евреи». Правоохранители подчеркивают, что действия девочки носили целенаправленный характер. Отмечается также, что подросток, по наблюдениям стражей порядка, «питается» общественным вниманием и отслеживает количество лайков под публикациями о своих предполагаемых преступлениях.



Во время сопровождения в зал суда девочка смеялась и улыбалась на протяжении всего заседания. Согласно заявлению прокурора, за 74 дня подсудимая в среднем совершала 1,45 преступления в сутки. Сама школьница заявила, что намеревается продолжать нарушать закон.



Суд отказал несовершеннолетней в освобождении под залог, указав на потенциальную угрозу для общества. Следующее заседание назначили через три недели.



