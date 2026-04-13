На женщину напал загадочный зверь
В штате Оклахома полиция ищет таинственное животное, которое жестоко напало на 38-летнюю женщину в округе Питтсберг. По данным местного телеканала Z94, пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии.
Что именно на неё набросилось — собака, пума, медведь или неизвестное существо — официальные лица пока не установили. Специалисты уже взяли образцы ДНК с одежды женщины, чтобы идентифицировать нападавшего.
Местные жители выдвигают и мистическую версию. Они подозревают, что травмы мог нанести человек-волк — легендарное создание, которое якобы иногда появляется на границе Техаса и Оклахомы. По описаниям, это гигантское покрытое шерстью существо с волчьей головой. Сама пострадавшая перед атакой слышала низкое рычание.
Власти, однако, склоняются к более прозаичному объяснению — пуме или медведю, так как эти хищники постепенно возвращаются в регион. О результатах экспертизы обещают сообщить дополнительно.