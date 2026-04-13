Молодой турист загадочно умер в лесу после того, как уснул в палатке

13 апреля 2026, 20:28

Bild: 24-летний турист из ФРГ умер в своей палатке в лесу Дании

Фото: istockphoto/Diy13

В Дании при загадочных обстоятельствах погиб 24-летний турист из Германии. Как сообщает Bild, молодой человек отправился в поход с друзьями-ровесниками в лес недалеко от города Августенборг.





Компания разбила лагерь в ночь с 10 на 11 апреля. Туристы уснули в палатках, однако утром один из них не проснулся. Друзья обнаружили его бездыханным и вызвали полицию.



Криминалисты и судмедэксперты несколько часов обследовали место происшествия. Признаков насилия или телесных повреждений на теле погибшего не нашли — мужчина скончался во сне.





«Причина смерти неясна», — заявил представитель полиции Южной Ютландии.



