При оглашении приговора по делу Merlion суд был потрясен действиями одного подсудимого
В 235-м гарнизонном военном суде огласили приговор по громкому делу Merlion. Бывшие сотрудники Следственного комитета и ФСБ получили от 14 до 19 лет тюрьмы. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Среди осуждённых оказался экс-глава Хорошевского отдела московского СК Рустам Юсупов. Суд признал его виновным в фальсификации доказательств и взятках за прекращение уголовного дела против топ-менеджеров компании «Merlion». Мужчине назначили 18 лет колонии строгого режима.
Кроме того, на скамье подсудимых оказался и адвокат Вадим Лялин. Во время оглашения приговора он потерял сознание. Его состояние вызвало беспокойство у присутствующих в зале. Этот инцидент стал неожиданным завершением судебного разбирательства.
