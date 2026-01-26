При оглашении приговора по делу Merlion суд был потрясен действиями одного подсудимого

26 января 2026, 15:33

Адвокат Вадим Лялин упал в обморок при оглашении приговора по делу Merlion

Фото: iStock/simpson33

В 235-м гарнизонном военном суде огласили приговор по громкому делу Merlion. Бывшие сотрудники Следственного комитета и ФСБ получили от 14 до 19 лет тюрьмы. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».