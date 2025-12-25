14-летнего школьника из Казахстана осудили за изнасилование 6-летней девочки
В Казахстане суд вынес приговор подростку по делу о сексуальном насилии над первоклассницей. Об этом информирует NUR.KZ.
Летом прошлого года 14-летний школьник из одного села Туркестанской области заманил 6-летнюю девочку под мост и совершил над ней насильственные действия. Родственники пострадавшей сразу обратились в полицию.
Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт насилия в отношении ребёнка. Отмечается, что обвиняемый держался вызывающе и не признал свою вину.
Однако суд установил виновность на основании свидетельских показаний и экспертных заключений. Подростка приговорили к 10 годам лишения свободы. Кроме этого, суд обязал его выплатить пострадавшей семье 8 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.
