14-летнего школьника из Казахстана осудили за изнасилование 6-летней девочки

В Казахстане подросток получил 10 лет колонии за насилие над 6-летней девочкой
В Казахстане суд вынес приговор подростку по делу о сексуальном насилии над первоклассницей. Об этом информирует NUR.KZ.



Летом прошлого года 14-летний школьник из одного села Туркестанской области заманил 6-летнюю девочку под мост и совершил над ней насильственные действия. Родственники пострадавшей сразу обратились в полицию.

Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт насилия в отношении ребёнка. Отмечается, что обвиняемый держался вызывающе и не признал свою вину.

Однако суд установил виновность на основании свидетельских показаний и экспертных заключений. Подростка приговорили к 10 годам лишения свободы. Кроме этого, суд обязал его выплатить пострадавшей семье 8 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.

Ольга Щелокова

