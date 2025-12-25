«Стала лучшей версией себя»: Россиянка чуть не лишилась губ после уколов гиалуронки

25 декабря 2025, 18:10

Жительница Уфы обратилась в суд после осложнений от увеличения губ

Фото: Istock/Elena Safonova

Жительница Уфы получила сильные гематомы и отёк после процедуры увеличения губ. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.