«Стала лучшей версией себя»: Россиянка чуть не лишилась губ после уколов гиалуронки

Жительница Уфы обратилась в суд после осложнений от увеличения губ
Фото: Istock/Elena Safonova

Жительница Уфы получила сильные гематомы и отёк после процедуры увеличения губ. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



29-летняя Валерия обратилась в клинику «Анатоми» для коррекции формы губ перед новогодними праздниками. Специалист ввёл пациентке анестетик и один миллилитр препарата на основе гиалуроновой кислоты. Стоимость услуги составила 12 тысяч рублей.

На следующее утро у женщины появились выраженные синяки, губы сильно опухли, наблюдались болезненные ощущения и кровотечение. Врач диагностировал гематому из-за повреждения сосудов во время инъекции.

Клиника вернула Валерии деньги за процедуру, однако пациентка потребовала дополнительную компенсацию в размере 45 тысяч рублей. Но в клинике ей отказали и обвинили в попытке вымогательства. Потерпевшая направила заявление в органы прокуратуры и готовит судебный иск.

Ольга Щелокова

