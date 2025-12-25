«Стала лучшей версией себя»: Россиянка чуть не лишилась губ после уколов гиалуронки
Жительница Уфы получила сильные гематомы и отёк после процедуры увеличения губ. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
29-летняя Валерия обратилась в клинику «Анатоми» для коррекции формы губ перед новогодними праздниками. Специалист ввёл пациентке анестетик и один миллилитр препарата на основе гиалуроновой кислоты. Стоимость услуги составила 12 тысяч рублей.
На следующее утро у женщины появились выраженные синяки, губы сильно опухли, наблюдались болезненные ощущения и кровотечение. Врач диагностировал гематому из-за повреждения сосудов во время инъекции.
Клиника вернула Валерии деньги за процедуру, однако пациентка потребовала дополнительную компенсацию в размере 45 тысяч рублей. Но в клинике ей отказали и обвинили в попытке вымогательства. Потерпевшая направила заявление в органы прокуратуры и готовит судебный иск.
