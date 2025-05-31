14-летний школьник из США убил всю семью, узнав тайну своей мамы

31 мая 2025, 14:50

Mirror: в США 14-летний школьник убил всю свою семью, узнав секрет матери

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В США 14-летний подросток Мейсон Сиск убил всю семью, узнав тайну своей матери. Об этом пишет издание Daily Mirror.