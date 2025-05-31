14-летний школьник из США убил всю семью, узнав тайну своей мамы
В США 14-летний подросток Мейсон Сиск убил всю семью, узнав тайну своей матери. Об этом пишет издание Daily Mirror.
Убийца был старшим сыном в семье 38-летнего Джона и 35-летней Мэри. Также супруги воспитывали детей 6, 4 лет и 6-месячного малыша. Незадолго до трагедии подросток стал вести себя в школе «неподобающим образом».
После возвращения семьи из отпуска, в полицию поступил звонок. Школьник сообщил прибывшим на место правоохранителям, что играл в подвале в видеоигры и слышал звуки стрельбы, однако не знает, что произошло. В доме полицейские нашли убитыми всех остальных членов семьи: они были застрелены в голову в своих кроватях.
В ходе допросов Мейсон признался, что именно он убил всю семью, якобы устав от постоянных ссор. Перед совершением пресупления подросток узнал, что Мэри не является его родной матерью. Согласно предварительной информации, это известие могло стать причиной жестокой расправы.
Свою вину школьник не признал. Его приговорили к пожизненному заключению.
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