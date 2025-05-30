Вылезшая из-под земли женщина испугала людей на Филиппинах
Молодая женщина напугала людей на Филиппинах, выползая из ливневой канализации на оживленной улице. Об этом пишет Straits Times. Все произошло в деловом районе Манилы, 26 мая.
У женщины были спутанные волосы, она вся была покрыта грязью. Неподалеку находился фотограф Уильям, который снял происходящее. Очевидцы уточнили, что девушка ему улыбнулась и убежала, пока мужчина, одетый в военную форму, пытался догнать ее.
Фотограф подчеркнул, что канализация была очень большой, «почти как комнаты в местных съемных квартирах». Он выложил фотографии в интернет. Рабочие заделали отверстие уже на следующий день после инцидента, но куда оно ведет — неизвестно. По словам властей, в канализациях Манилы часто встречаются бездомные.
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