Вылезшая из-под земли женщина испугала людей на Филиппинах

30 мая 2025, 19:59

Женщина выползла из ливневой канализации и напугала людей на Филиппинах

Фото: istockphoto/Motortion

Молодая женщина напугала людей на Филиппинах, выползая из ливневой канализации на оживленной улице. Об этом пишет Straits Times. Все произошло в деловом районе Манилы, 26 мая.