«Была в разводе»: подруга умершей после изнасилования солистки ансамбля «Горница» Марии Мордасовой рассказала о ней

30 мая 2025, 18:50

Подруга умершей после изнасилования солистки ансамбля «Горница» рассказала о ней

Фото: iStock/jorgeantonio

Подруга умершей после изнасилования солистки ансамбля «Горница» Марии Мордасовой, Дарья Дьяченко, рассказала о ней в беседе с VOICE.





Дарья назвала Марию светлым и добрым человеком. По ее словам, они работали вместе в спектаклях «Московские сезоны» в качестве актрис.



В апреле 2013 года Мария вышла замуж. В браке у супругов родилась дочь, которой сейчас 11 лет. В настоящее время девочка находится с отцом.





«Машенька была в разводе. Лично ее мужа я не знала», — пояснила Дьяченко.