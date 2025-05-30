«Была в разводе»: подруга умершей после изнасилования солистки ансамбля «Горница» Марии Мордасовой рассказала о ней
Подруга умершей после изнасилования солистки ансамбля «Горница» рассказала о ней
Подруга умершей после изнасилования солистки ансамбля «Горница» Марии Мордасовой, Дарья Дьяченко, рассказала о ней в беседе с VOICE.
Дарья назвала Марию светлым и добрым человеком. По ее словам, они работали вместе в спектаклях «Московские сезоны» в качестве актрис.
В апреле 2013 года Мария вышла замуж. В браке у супругов родилась дочь, которой сейчас 11 лет. В настоящее время девочка находится с отцом.
«Машенька была в разводе. Лично ее мужа я не знала», — пояснила Дьяченко.
Уточняется, что в последние годы солистка ансамбля судилась с бывшим мужем, который хотел забрать их общую дочь к себе. Из-за семейных разбирательств Мария впала в депрессию.
Сегодня, 30 мая, стало известно, что солистку ансамбля МВД «Песни и танцы – Горница» Марию Мордасову избили и изнасиловали в ее квартире в Щербинке вечером 16 мая. Спустя неделю пострадавшая скончалась. Предварительная причина смерти — осложненный перелом ребер.