30 мая 2025, 09:30

SHOT: житель Твери убил жену скалкой и подушкой из-за ревности

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Житель Твери убил жену скалкой и подушкой из ревности. Ему показалось, что с ней заигрывает сосед. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.