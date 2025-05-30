Житель Твери убил жену скалкой и подушкой из-за ревности
SHOT: житель Твери убил жену скалкой и подушкой из-за ревности
Житель Твери убил жену скалкой и подушкой из ревности. Ему показалось, что с ней заигрывает сосед. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В прошлый четверг 41-летний Александр закатил сцену ревности 40-летней супруге Анне. Она отрицала свою вину, однако мужа ее аргументы не устроили.
В ярости мужчина схватил скалку и ударил Анну по голове. Увидев, что жена еще дышит, Александр задушил ее подушкой, после чего сам вызвал правоохранителей и во всем признался.
У супругов остались трое детей, младшему из которых четыре года. Нападавшему грозит 20 лет колонии.
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