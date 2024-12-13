14-летний школьник устроил ловушку педофилу в соцсетях и отомстил за подругу

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
В США арестовали 28-летнего учителя из Южной Дакоты, Закари Кадерабека, который отправлял фотографии интимного характера детям. Школьник намеренно прикинулся девочкой в соцсетях, чтобы подловить педофила.
Мальчику родом из города Хьюрон было всего 14 лет, но Закари попался на его уловку. Как пишет Daily Mail, подросток затеял все это ради мести за 12-летнюю подругу.
Девочка рассказала своему другу, что учитель Кадерабек добавил её в друзья в социальной сети и отправлял сообщения, которые вызвали у неё дискомфорт. В ответ мальчик создал фейковый аккаунт от имени «сестры» своей подруги. Он использовал фото другой девочки из интернета, чтобы добавить своему аккаунту правдивости, и назвался именем «Кейт».
Кадерабек, узнав, что «Кейт» учится в шестом классе, сделал недвусмысленные намёки, а позже отправил несколько фотографий сексуального характера.
Кадерабек признал вину. Ожидается, что он предстанет перед судом 14 января.
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Девочка рассказала своему другу, что учитель Кадерабек добавил её в друзья в социальной сети и отправлял сообщения, которые вызвали у неё дискомфорт. В ответ мальчик создал фейковый аккаунт от имени «сестры» своей подруги. Он использовал фото другой девочки из интернета, чтобы добавить своему аккаунту правдивости, и назвался именем «Кейт».
Кадерабек, узнав, что «Кейт» учится в шестом классе, сделал недвусмысленные намёки, а позже отправил несколько фотографий сексуального характера.
«О, значит, всего четыре года осталось (ждать)», — написал Кадерабек про возраст «собеседницы».В числе фото, которые отправлял учитель средней школы, четыре были с изображениями его члена. Собранные доказательства школьник передал в полицию, и учителя арестовали.
Кадерабек признал вину. Ожидается, что он предстанет перед судом 14 января.
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Мария Моисеева