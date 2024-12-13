14-летний школьник устроил ловушку педофилу в соцсетях и отомстил за подругу

В Туве произошли нападения на мигрантов после ложного сообщения в социальных сетях о заражении несовершеннолетней жительницы Кызыла ВИЧ-инфекцией. Считается, что ранее иностранец совершил над девушкой насильственные действия сексуального характера. По данным пресс-службы правительства республики, в результате нападения пострадали несколько человек, работающих на торговой базе.