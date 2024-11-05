Дочь экс-солистки «Миража» Наталии Гулькиной стала жертвой педофила в школе

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Дочь певицы Наталии Гулькиной училась в школе, где преподавал педофил. Об этом женщина рассказала в интервью на шоу телеканала НТВ.
Уточняется, что дочь бывшей солистки группы «Мираж» Яна в школьные годы стала жертвой педофила, который был учителем по ЛФК.
Гулькина пояснила, что мужчина насиловал детей на своей даче. Яне удалось избежать надругательства, но от неприятного инцидента уберечься не получилось.
Поле травмы школьнице временно запретили посещать уроки физической культуры и перенаправили на ЛФК. В один из дней мужчина отвел девочку в кабинет и заставил раздеться, чтобы якобы сделать Яне массаж.
Обо всех преступлениях стало известно только в 2023 году, когда педагог был арестован.
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Гулькина пояснила, что мужчина насиловал детей на своей даче. Яне удалось избежать надругательства, но от неприятного инцидента уберечься не получилось.
Поле травмы школьнице временно запретили посещать уроки физической культуры и перенаправили на ЛФК. В один из дней мужчина отвел девочку в кабинет и заставил раздеться, чтобы якобы сделать Яне массаж.
«Я так понимаю, что он ее пожамкал. Моя дочь рыдала несколько дней и просила перевести ее обратно на уроки физкультуры» — пояснила Гулькина.
Обо всех преступлениях стало известно только в 2023 году, когда педагог был арестован.
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Екатерина Коршунова