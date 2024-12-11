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Красноярского педофила приговорили к пожизненному заключению

Красноярского педофила осудили пожизненно за растление 9-летней девочки
Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Красноярский краевой суд осудил 46-летнего Владислава Харлашина на пожизненный срок, сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, в ноябре 2023 года мужчина проследил за 9-летней девочкой, проник в квартиру, когда дома не было её матери. Там он надругался над ребёнком и снял это на камеру своего телефона. Девочке позвонила мама, мужчина приставил нож и угрожал убить её, если она расскажет о случившемся. После этого он сделать ей три инъекции с наркотическим средством. Здоровью пострадавшей причинён тяжкий вред.

Отбывать наказание Харлашин будет в колонии особого режима. Также он выплатит семье девочки один миллион рублей – компенсация за моральный вред, информирует ТАСС.



По данным прокуратуры, преступник на момент совершения преступления имел непогашенные судимости за растление несовершеннолетних в 2008 году и за грабёж в 2019 году.

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#наказание
#мужчина
#красноярский край
#педофилия
#суд
Министр культуры Мордовии пострадала в серьезном ДТП
11 декабря 2024, 12:03

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Ночью на федеральной трассе М-5 в Атюрьевском районе Мордовии произошла трагическая авария с участием служебного автомобиля министра культуры республики Светланы Баулиной. Об этом информирует Telegram-канал «‎ 112».
Сообщается, что инцидент случился примерно в 150 километрах от Саранска, когда чиновница возвращалась из командировки в Рязани.

По предварительной информации, водитель «Шкоды», в которой находилась Баулина, столкнулся с фурой. К сожалению, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, а Светлана Баулина была госпитализирована в Саранскую больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

До этого стало известно, что учредитель московского хостела, расположенного на Алма-Атинской улице, был приговорен к пяти годам лишения свободы за пожар, в результате которого летом 2022 года погибли восемь человек.

Ранее мы писали о жителе Украины Владиславе Дуде, который вместе с котенком по имени Персик нелегально пересек границу с Румынией, стремясь избежать мобилизации. В этом опасном путешествии они едва не замерзли в горах.

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Пострадавшим от атаки БПЛА на многоэтажки в Раменском выплатили 10 млн рублей

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#подмосковье
#пожар
#бпла
#водитель
#инцидент
#мужчина
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Пострадавшим от атаки БПЛА на многоэтажки в Раменском выплатили 10 млн рублей
11 декабря 2024, 11:45

Фото: телеграм-канал Эдуарда Малышева

Пострадавшие от сентябрьской атаки беспилотников, при которой были повреждены два многоквартирных дома в Раменском, получили по 10 млн рублей. Об этом рассказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.
«Помимо государственной социальной помощи, предусмотрена поддержка людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также граждан, попавших в кризисную ситуацию. Так, 152 семьям было выплачено около 10 млн рублей после атаки БПЛА 10 сентября», – написал Малышев в своём телеграм-канале.
10 сентября в результате ночной атаки дронов в доме в Спортивном проезде в Раменском было повреждено более 50 квартир. Погибла женщина, восемь человек пострадали. В доме на Высоковольтной улице удар пришёлся на пять балконов многоэтажки. Они загорелись, однако на квартиры огонь не перешёл.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв тогда заверил, что власти возьмут на себя ремонт квартир и компенсацию за повреждённое имущество.

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#подмосковье
#московская область
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Житель Хабаровского края, убивший свою двухлетнюю дочь, получил срок
Житель Хабаровского края, который забил поленом свою двухлетнюю дочь, приговорён к 17 годам лишения свободы
11 декабря 2024, 11:18

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

В Хабаровске суд приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину, который весной прошлого года убил свою двухлетнюю дочь, сообщает СУ СК по региону.
В апреле 2023 года Следственный комитет сообщил, что пьяный 37-летний житель посёлка в районе Лазо, усомнившись в отцовстве, ударил свою двухлетнюю дочь поленом и нанёс не менее 30 ножевых ударов.

Девочка оказалась в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщил краевой Минздрав. Было возбуждено дело о покушении на убийство.

«Спустя три недели девочка скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения от закрытой черепно-мозговой травмы, приведшей к комплексу осложнений», — сообщила региональная прокуратура.
Суд признал мужчину виновным в убийстве ребёнка и приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, мужчина ранее лечился в психоневрологическом диспансере и состоял на учёте у психиатра и нарколога, но его семья не была поставлена на профилактический учёт.

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#суд
#убийство
#следственный комитет
#прокуратура
#учёт
#отец
#хабаровский край
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В Москве бабушка «вскрыла» вену мочалкой
Shot: в Москве 88-летняя пенсионерка вскрыла себе вены мочалкой
11 декабря 2024, 09:44

Фото: istock / maxim4e4ek

В Москве 88-летняя пенсионерка случайно повредила себе вену мочалкой и чуть не истекла кровью.
По данным Телеграм-канала Shot, инцидент произошел рано утром на Комсомольском проспекте в районе Хамовники. Галина Ивановна захотела принять ванну и тщательно натереть себя мочалкой. Настолько, что умудрилась повредить себе вену на ноге. Бабушка испугалась, увидев ручей крови, но не захотела тревожить родственников и самостоятельно вызвала скорую.

В результате женщину госпитализировали с кровотечением из варикозно-расширенных вен. Как пишет издание, к пенсионерке пришел сын, но когда дома никого не оказалось, а на полу виднелись пятна крови, он связался с матерью.

Галина Ивановна успокоила его и сообщила, что скоро поправится. Она также пообещала не использовать столь жесткие мочалки и быть аккуратнее.

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#травма
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После кончины артиста Добрынина его родственники оказались в непростой финансовой ситуации
Родственникам Вячеслава Добрынина придется погасить миллионный долг
11 декабря 2024, 09:27

Композитор Вячеслав Добрынин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

После кончины народного артиста России Вячеслава Добрынина его родственники оказались в непростой финансовой ситуации. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, на следующий день после смерти певца его ИП прекратило деятельность, однако спустя два месяца налоговая служба начислила имущественный налог за 2023 год, сумма которого превышает один миллион рублей.

Согласно действующему законодательству, вступив в наследство, родственники Добрынина автоматически унаследуют не только его активы, но и все долги, включая задолженности по транспортному и земельному налогам. Это создает серьезные финансовые риски для семьи покойного артиста, так как им придется решить вопрос с погашением долгов перед тем, как они смогут воспользоваться наследством.

Вячеслав Григорьевич Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Музыкальные способности проявились у него в детстве: с трех лет он подбирал песни на слух, а в семь поступил в музыкальную школу. Позже он учился в Музыкальном училище имени Октябрьской революции.

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#долги
#активы
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В Подмосковье поймали серийного похитителя икон
11 декабря 2024, 09:14

Композитор Вячеслав Добрынин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

64-летнего жителя Павловского Посада задержали в Орехово-Зуевском округе по подозрению в краже старинных икон из частных домов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина в тёмное время суток разбивал окна в частных домах, проникал туда и похищал иконы, а потом уезжал с места преступления на велосипеде. Так он обокрал два дома в деревнях Гридино и Бяльково. Мужчину удалось вычислить и задержать. У него в квартире нашли четыре украденные иконы, две из которых, по утверждению потерпевших, являются антикварными — XVIII-XIX веков», — говорится в сообщении.
Задержанный, который ранее был неоднократно судим, рассказал, что две похищенные иконы он успел продать. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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Житель Дамаска рассказал о ситуации в городе

Учредитель хостела в Москве, где погибли восемь человек, получил пять лет тюрьмы

После атаки ВСУ в Таганроге пострадало промышленное предприятие
#орехово-зуево
#павловский посад
#кража
#икона
#криминал
#мвд московской области
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Житель Дамаска рассказал о ситуации в городе
Житель Дамаска Хасан: в городе относительно спокойно, паники нет
11 декабря 2024, 07:57

Фото: istockphoto/Zhora Kochegarov

В Дамаске царит относительное спокойствие, паники не наблюдается. Многие магазины и кафе продолжают свою работу, а подавляющее большинство жителей предпочли остаться в столице Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на жителя города.
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

«Куда нам ехать, если дома, работа у нас здесь? За рубежом нас не ждут, никто новую Сирию, кроме самих сирийцев, не построит», — сказал житель Дамаска Хасан.

Он заявил, что последние полтора десятка лет научили людей жить в напряжении, это стало нормой жизни. По его словам, желающие покинуть Сирию могут воспользоваться близлежащим аэропортом в столице соседнего Ливана – Бейруте, но те, кто хотел уехать, сделали это давно, до нынешней эскалации. Помимо этого, он отметил, что в городе работают кафе и магазины.

Хасан сообщил, что посетителей стало меньше, чем раньше. Он добавил, что главной темой разговоров является будущее Сирии и выборы новой власти. По его словам, движение автомобилей в городе уменьшилось.

Глава Комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации Андрей Картаполов заявил, что новое руководство Сирии должно внимательно рассмотреть ранее заключенные соглашения относительно российских военных баз в стране. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#будущее
#сирия
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Учредитель хостела в Москве, где погибли восемь человек, получил пять лет тюрьмы
11 декабря 2024, 07:38

Фото: istockphoto/OlFedv

Учредитель московского хостела, расположенного на Алма-Атинской улице, был приговорен к пяти годам лишения свободы за пожар, в результате которого летом 2022 года погибли восемь человек. Об этом проинформировала столичная прокуратура в Telegram-канале.
Напомним, что возгорание охватило площадь 150 квадратных метров. Предварительной причиной пожара стало неисправное электрооборудование. В ходе следствия были задержаны 55-летний учредитель хостела и 24-летняя генеральный директор. Однако арестовали только гендиректора. В августе 2024 года столичная прокуратура сообщила, что оба предпринимателя предстанут перед судом.

Ранее стало известно, что военному офицеру и майору ФСБ в отставке, 37-летнему Ивану Ш., предъявлены обвинения в извращенном надругательстве над собственной женой.

До этого тело 15-летней Натальи было найдено в доме ее семьи в собственной постели. Оба родителя стали главными подозреваемыми и оказались на скамье подсудимых. Сначала им вынесли обвинительный приговор, однако потом полностью оправдали. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#приговор
#фсб
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После атаки ВСУ в Таганроге пострадало промышленное предприятие
11 декабря 2024, 06:26

Фото: iStock/Distortion Media

В ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, в результате которого пострадало промышленное предприятие. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
«Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие», — говорится в сообщении.

Также в результате происшествия сгорело 14 автомобилей. На данный момент объем полученных повреждений устанавливается. Среди людей от обстрела никто не пострадал.

Напомним, что сегодня была объявлена опасность атаки БПЛА в Таганроге. Также этой ночью дроны атаковали Брянск.

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#пожар
#предприятие
#бпла
#происшествия
#всу
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