Красноярского педофила приговорили к пожизненному заключению

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Красноярский краевой суд осудил 46-летнего Владислава Харлашина на пожизненный срок, сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, в ноябре 2023 года мужчина проследил за 9-летней девочкой, проник в квартиру, когда дома не было её матери. Там он надругался над ребёнком и снял это на камеру своего телефона. Девочке позвонила мама, мужчина приставил нож и угрожал убить её, если она расскажет о случившемся. После этого он сделать ей три инъекции с наркотическим средством. Здоровью пострадавшей причинён тяжкий вред.
Отбывать наказание Харлашин будет в колонии особого режима. Также он выплатит семье девочки один миллион рублей – компенсация за моральный вред, информирует ТАСС.
По данным прокуратуры, преступник на момент совершения преступления имел непогашенные судимости за растление несовершеннолетних в 2008 году и за грабёж в 2019 году.
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Отбывать наказание Харлашин будет в колонии особого режима. Также он выплатит семье девочки один миллион рублей – компенсация за моральный вред, информирует ТАСС.
По данным прокуратуры, преступник на момент совершения преступления имел непогашенные судимости за растление несовершеннолетних в 2008 году и за грабёж в 2019 году.
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Анастасия Ларина