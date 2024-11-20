14-летний сибиряк получил 9,5 года за убийство прохожего и разбой с хулиганством

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Подростка в возрасте 14-ти лет приговорили к 9,5 года по статье об убийстве прохожего, разбое и хулиганстве, передали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Следователи считают, что 8 ноября прошлого года фигурант и его несовершеннолетний приятель изрезали человека ножом в Октябрьском районе. Пострадавший умер на месте. Тогда же трое несовершеннолетних похитили имущество мужчины. Кроме того, в конце октября злоумышленники напали на другого жителя города.
Приятелю фигуранта в возрасте 17-ти лет назначили два года колонии.
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«Суд признал подсудимых виновными и назначил 14-летнему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — прокомментировали в ведомстве.
Приятелю фигуранта в возрасте 17-ти лет назначили два года колонии.
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Никита Кротов