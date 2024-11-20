Мигрант, сбивший силовика в Хабаровске, получил 15 лет колонии

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Мигрант, сбивший сотрудника правоохранительных органов во время проверки документов на автовокзале Хабаровска, осуждён на 15 лет строгого режима. Об этом РИА Новости сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Первые четыре года осужденный мигрант проведёт в тюрьме.
Инцидент произошёл в августе 2023 года. Сотрудники Росгвардии остановили мужчину для проверки документов, однако тот, управляя Toyota Aqua, попытался скрыться и умышленно наехал на силовика.
Для задержания мигранта потребовалось восемь выстрелов, один из которых ранил его в спину. В результате инцидента пострадали два правоохранителя и сам нарушитель.
Вину мигрант, являющийся уроженцем Кыргызской Республики 2003 года рождения, не признал. Суд признал доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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Инцидент произошёл в августе 2023 года. Сотрудники Росгвардии остановили мужчину для проверки документов, однако тот, управляя Toyota Aqua, попытался скрыться и умышленно наехал на силовика.
Для задержания мигранта потребовалось восемь выстрелов, один из которых ранил его в спину. В результате инцидента пострадали два правоохранителя и сам нарушитель.
Вину мигрант, являющийся уроженцем Кыргызской Республики 2003 года рождения, не признал. Суд признал доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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Мария Моисеева