Американка соблазнила ученика, затем просила директора школы не выдавать ее

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Учительница из штата Нью-Мексико в США была арестована за совращение ученика. Известно, что она разговаривала с директором школы по поводу преступления, прося не рассказывать о нем мужу, сообщает New York Post.
Обвиняемая Микаэла Форд преподавала в городе Эстансия. По данным следования, она совратила одного из своих учеников в школе, дойдя с ним до секса с проникновением несмотря на то, что школьник был несовершеннолетний.
Несколько людей заметило, как 30-летняя Форд целовалась с подростком рядом со школой 6 ноября. После проверки видеокамер слова очевидцев были подтверждены — «свидание» попало на пленку. Администрация школы, увидев доказательства нарушения, связалась с Форд для личного разговора.
Женщина просила директора скрыть этот поступок от ее мужа, однако в ответ ее было решено отдалить от учеников, чтобы обезопасить их. Вскоре после этого была вызвана полиция.
В пятницу 15 ноября Микаэлу Форд взяли под стражу. Против нее выдвинуло семь обвинений, включая склонение несовершеннолетнего к полноценному сексуальному акту.
Расследование продолжается.
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Несколько людей заметило, как 30-летняя Форд целовалась с подростком рядом со школой 6 ноября. После проверки видеокамер слова очевидцев были подтверждены — «свидание» попало на пленку. Администрация школы, увидев доказательства нарушения, связалась с Форд для личного разговора.
Женщина просила директора скрыть этот поступок от ее мужа, однако в ответ ее было решено отдалить от учеников, чтобы обезопасить их. Вскоре после этого была вызвана полиция.
В пятницу 15 ноября Микаэлу Форд взяли под стражу. Против нее выдвинуло семь обвинений, включая склонение несовершеннолетнего к полноценному сексуальному акту.
Расследование продолжается.
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Мария Моисеева