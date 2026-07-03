14-летняя девочка отдала жизнь, чтобы спасти брата

03 июля 2026, 20:51

WXYZ: В США 14-летняя девочка утонула, спасая брата

Фото: istockphoto/Adam Bartosik

В Детройте (штат Мичиган) трагически погибла 14-летняя Аамина Брэдли. Девочка бросилась в воду, чтобы спасти своего девятилетнего двоюродного брата, но не справилась с сильным течением. Об этом сообщает местный телеканал WXYZ.