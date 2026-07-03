14-летняя девочка отдала жизнь, чтобы спасти брата
В Детройте (штат Мичиган) трагически погибла 14-летняя Аамина Брэдли. Девочка бросилась в воду, чтобы спасти своего девятилетнего двоюродного брата, но не справилась с сильным течением. Об этом сообщает местный телеканал WXYZ.
Инцидент произошел во время семейного отдыха в парке у реки. По словам отца погибшей, Гленна Брэдли, дети отошли к воде, и когда мальчик упал в реку, Аамина немедленно прыгнула за ним. Хотя девочка умела плавать, мощное течение оказалось для нее непреодолимым.
Отец попытался прийти на помощь дочери, но сам едва не утонул — его пришлось спасать оказавшимся рядом людям. Очевидцам удалось вытащить из воды мальчика, однако Аамина скрылась под поверхностью.
В семье тяжело переживают утрату. Тело девочки пока не нашли, поиски продолжаются.
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