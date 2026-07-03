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Двое рабочих утонули в колодце в российском городе

В Саратове завели дело после гибели двух рабочих в колодце
Фото: iStock/maxim4e4ek

В Саратове двое рабочих погибли в колодце во время технических работ. Об этом сообщили в областной службе спасения и СУ СК по региону.



Трагедия произошла утром 3 июля в Кировском районе на улице Технической. По версии следствия, мужчины спустились в колодец городской сети водоснабжения для проверки выполненных врезок, при этом они не использовали средства индивидуальной защиты. Внутри оба потеряли сознание и скончались. Позже спасатели извлекли тела погибших.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух и более лиц. В настоящее время на месте происшествия работают начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин, а также медики и правоохранители. Следователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что на стройке на улице Автозаводской в Москве двое рабочих упали с высоты. Один из них погиб, второго доставили в больницу.

Лидия Пономарева

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