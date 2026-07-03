Двое рабочих утонули в колодце в российском городе

03 июля 2026, 11:08

В Саратове завели дело после гибели двух рабочих в колодце

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Саратове двое рабочих погибли в колодце во время технических работ. Об этом сообщили в областной службе спасения и СУ СК по региону.