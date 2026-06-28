В России ребенок купался в пруду на приусадебном участке и утонул

28 июня 2026, 19:04

Шестилетняя девочка утонула в пруду на приусадебном участке под Калининградом

Фото: iStock/Олег Копьёв

Шестилетняя девочка утонула в пруду на приусадебном участке в Калининградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС и СУ СК.