В России ребенок купался в пруду на приусадебном участке и утонул
Шестилетняя девочка утонула в пруду на приусадебном участке в Калининградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС и СУ СК.
Трагедия произошла утром 28 июня в поселке Марксово Полесского района. Ребенок остался без присмотра взрослых и решил искупаться в пруду. Родственники наши пострадавшую без сознания и извлекли ее из воды, однако прибывшие на место медики не смогли ее реанимировать.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины гибели ребенка.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 16-летний подросток утонул, решив на спор переплыть пруд. Водолазы извлекли его тело из воды и передали полицейским.
Читайте также: