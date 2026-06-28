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В России ребенок купался в пруду на приусадебном участке и утонул

Шестилетняя девочка утонула в пруду на приусадебном участке под Калининградом
Фото: iStock/Олег Копьёв

Шестилетняя девочка утонула в пруду на приусадебном участке в Калининградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС и СУ СК.



Трагедия произошла утром 28 июня в поселке Марксово Полесского района. Ребенок остался без присмотра взрослых и решил искупаться в пруду. Родственники наши пострадавшую без сознания и извлекли ее из воды, однако прибывшие на место медики не смогли ее реанимировать.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины гибели ребенка.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 16-летний подросток утонул, решив на спор переплыть пруд. Водолазы извлекли его тело из воды и передали полицейским.

Лидия Пономарева

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