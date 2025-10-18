В Екатеринбурге лихач на каршеринге спровоцировал массовое ДТП, убегая от ГИБДД

18 октября 2025, 10:08

В Екатеринбурге на перекрёстке Ленина и Восточной столкнулись четыре автомобиля

Фото: Istock/Aleksei Andreev

В центре Екатеринбурга утром произошло ДТП с участием четырёх машин. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.