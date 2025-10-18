В Екатеринбурге лихач на каршеринге спровоцировал массовое ДТП, убегая от ГИБДД
В центре Екатеринбурга утром произошло ДТП с участием четырёх машин. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Авария случилась на перекрёстке улиц Ленина и Восточной. Водитель каршеринга в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, пытаясь скрыться от преследования инспекторов ГИБДД. Он на большой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению.
Полиция задержала автомобилиста. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Информации о других пострадавших нет. Из-за инцидента в городе возникли пробки. Водителям рекомендуют учитывать это при планировании маршрута.
