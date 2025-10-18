В Петербурге задержали мать младенца, которого нашли у мусорных контейнеров

18 октября 2025, 10:48

Фото: Istock/zoka74

В Санкт-Петербурге задержали мать новорождённой девочки, которую в утром 17 октября обнаружили в коляске у мусорных контейнеров в Московском районе. Об этом сообщили в пресс-службе городского Главного следственного управления СК России.