В Петербурге задержали мать младенца, которого нашли у мусорных контейнеров
В Санкт-Петербурге задержали мать новорождённой девочки, которую в утром 17 октября обнаружили в коляске у мусорных контейнеров в Московском районе. Об этом сообщили в пресс-службе городского Главного следственного управления СК России.
Следователи задержали женщину и сейчас проводят комплекс действий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По информации следствия, 35-летняя мать ребёнка уже имела административное наказание за то, что не исполняла родительские обязанности.
Медики осмотрели младенца и констатировали, что жизни и здоровью девочки сейчас ничего не угрожает. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Его квалифицировали по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».
