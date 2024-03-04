14-летняя школьница из Саратова подверглась нападению льва

Фото: iStock/Pieter-Pieter
В Саратове лев напал на подростка на территории предприятия, на котором содержали животное, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по региону.
Как сообщили в ведомстве, хищник содержался в вольере на территории некоего предприятия.
14-летнюю пострадавшую экстренно госпитализировали в больницу с травмами рук, врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.
Отмечается, что после случившегося была организована следственная проверка. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.
Напомним, ранее лев напал на дрессировщика в сочинском цирке. Когда два животных стали проявлять агрессию по отношению друг к другу, сотрудник цирка попытался их разнять, однако, пострадал сам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Полицейские арестовали мужчину, избившего жителя Подмосковья у бара в Москве
«Кидался яблоками и ударил кулаком в лицо»: Пьяного дебошира сняли с рейса Томск-Москва
В Петербурге годовалая девочка нашла на полу квартиры насвай и отравилась им
14-летнюю пострадавшую экстренно госпитализировали в больницу с травмами рук, врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, ранее лев напал на дрессировщика в сочинском цирке. Когда два животных стали проявлять агрессию по отношению друг к другу, сотрудник цирка попытался их разнять, однако, пострадал сам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Полицейские арестовали мужчину, избившего жителя Подмосковья у бара в Москве
«Кидался яблоками и ударил кулаком в лицо»: Пьяного дебошира сняли с рейса Томск-Москва
В Петербурге годовалая девочка нашла на полу квартиры насвай и отравилась им
Евгения Парфентьева