В Петербурге годовалая девочка нашла на полу квартиры насвай и отравилась им

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В посёлке Шушары в Санкт-Петербурге годовалая девочка из Узбекистана нашла на полу квартиры, которую снимают её родители, насвай и отравилась. Об этом пишет «Фонтанка».
Отмечается, что девочка нашла жевательный табак на полу в то время, когда родители отвлеклись и не присматривали за ней.
Ребёнок был экстренно госпитализирована в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у неё отравление неизвестным веществом.
Родителей ребёнка арестовали. В их отношении были составлены протоколы по статьям о нарушении иностранными гражданами правил въезда и неисполнении родительских обязанностей. В настоящее время они оба находятся в камере полицейского отдела.
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Ребёнок был экстренно госпитализирована в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у неё отравление неизвестным веществом.
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Анастасия Чинкова