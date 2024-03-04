«Кидался яблоками и ударил кулаком в лицо»: Пьяного дебошира сняли с рейса Томск-Москва

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В Томской области сотрудники транспортной полиции задержали пассажира рейса Томск-Москва, который устроил дебош на борту самолета. Об этом сообщает Телеграм-канал «Транспортная полиция Сибири».
По данным полиции, 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к попутчикам, бросать в них яблоками, а также ударил представителя авиакомпании в лицо. Правоохранители прибыли на место еще до взлета самолета и забрали неадеквата в отделение.
Мужчину привлекли к административной ответственности по статьям 20.1 и 19.3 КоАП РФ (Мелкое хулиганство и Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Ранее сообщалось, что самолет со 168 пассажирами чуть не потерпел крушение во время посадки в Сочи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Мужчину привлекли к административной ответственности по статьям 20.1 и 19.3 КоАП РФ (Мелкое хулиганство и Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
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Алина Юрчак