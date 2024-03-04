В Москве арестовали мужчину, избившего до потери сознания жителя Подмосковья

Фото: iStock/Dzurag
Полицейские задержали в Москве подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 29-летнему жителю Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столичному региону.
Отмечается, что приезжий мужчина при многочисленных очевидцах поругался с жителем Подмосковья около бара на улице Сретенка. Затем он позвал его отойти, после чего нанёс удар в область лица. 29-летний мужчина потерял сознание и был экстренно госпитализирован.
Врачи заключили, что мужчине был причинён тяжких вред здоровью, подчёркивает «Агентство городских новостей Москва».
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Читайте также:
«Кидался яблоками и ударил кулаком в лицо»: Пьяного дебошира сняли с рейса Томск-Москва
Московский школьник потерял слух после пощечины от тренера
В Петербурге годовалая девочка нашла на полу квартиры насвай и отравилась им
Врачи заключили, что мужчине был причинён тяжких вред здоровью, подчёркивает «Агентство городских новостей Москва».
Читайте также:
«Кидался яблоками и ударил кулаком в лицо»: Пьяного дебошира сняли с рейса Томск-Москва
Московский школьник потерял слух после пощечины от тренера
В Петербурге годовалая девочка нашла на полу квартиры насвай и отравилась им
Анастасия Чинкова