14-летняя школьница покончила с собой в Свердловской области

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Свердловской области, по предварительным сведениям, покончила с собой 14-летняя школьница. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на знакомых девочки.



С их слов, трагедия произошла 4 октября в городе Ивделе. Родственники погибшей до сих пор не могут прийти в себя.

Подросток училась в местной школе, где, по неподтверждённой информации, имела проблемы со сверстниками и с учёбой.

Собеседник издания охарактеризовал погибшую как добрую, тихую и спокойную девочку, которая никогда ни с кем не конфликтовала.

Похороны состоятся 7 октября. Свердловские правоохранительные органы не комментировали инцидент.

Анастасия Чинкова

