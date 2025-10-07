14-летняя школьница покончила с собой в Свердловской области
В Свердловской области, по предварительным сведениям, покончила с собой 14-летняя школьница. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на знакомых девочки.
С их слов, трагедия произошла 4 октября в городе Ивделе. Родственники погибшей до сих пор не могут прийти в себя.
Подросток училась в местной школе, где, по неподтверждённой информации, имела проблемы со сверстниками и с учёбой.
Собеседник издания охарактеризовал погибшую как добрую, тихую и спокойную девочку, которая никогда ни с кем не конфликтовала.
Похороны состоятся 7 октября. Свердловские правоохранительные органы не комментировали инцидент.
