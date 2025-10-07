Зарезавший прохожего у станции МЦД «Волоколамская» сдался полиции
В Москве задержали 22-летнего Мурада Г., подозреваемого в убийстве 32-летнего мужчины возле станции МЦД «Волоколамская». Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
На кадрах, появившихся накануне в Сети, видно, как молодой человек ожидает жертву рядом со входом в метро, затем подбегает к ней, избивает и наносит ножевое ранение в шею, оказавшееся смертельным. После нападения он сбегает с места преступления.
Позже парень сам явился в отдел полиции в Туле, где сдался правоохранителям. Сейчас там выясняют мотив его действий. В отношении задержанного возбудили уголовное дело об убийстве.
В скором времени его допросят и доставят в суд для избрания меры пресечения. Ход и итоги расследования проконтролирует столичная прокуратура.
