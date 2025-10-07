Семилетняя девочка пропала, возвращаясь из школы в Приморье

07 октября 2025, 08:30

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Семилетняя девочка пропала, когда возвращалась из школы в приморском городе Артем. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщила общественная организация «ПримПоиск» на своей странице в соцсети.