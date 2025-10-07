Семилетняя девочка пропала, возвращаясь из школы в Приморье
Семилетняя девочка пропала, когда возвращалась из школы в приморском городе Артем. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщила общественная организация «ПримПоиск» на своей странице в соцсети.
Первоклассница вышла из МБОУ СОШ № 2 примерно в 09:30 (02:30 по мск) после первого урока. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. По данным организации, имя пропавшей – Мария. Сотрудники полиции и добровольцы осмотрели любимые места школьницы, опросили ее друзей и соседей, проверили записи с камер видеонаблюдения, но найти не смогли.
Через некоторое время к поискам присоединились волонтеры и местные жители. Их географию расширили до Владивостока и Надеждинского района.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае во время похода пропала семья из трех человек: родители и их пятилетняя дочь. Они отправились к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Обследовавший местность дрон зафиксировал в том районе следы хищника. После пропажи Усольцевых следователи возбудили уголовное дело.
