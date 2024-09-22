14-летняя школьница родила ребенка дома в Одинцово и выпала с ним из окна

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В подмосковном городе Одинцово 14-летняя школьница родила дома, а после с ребенком на руках выпала из окна. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что от полученных травм мать-подросток вместе с младенцем скончались на месте, в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
По данным телеканала, семья погибшей девочки была благополучной, у школьницы остались брат и сестра, которые, по словам соседей, выглядят, как «обычные счастливые дети».
При этом о новорожденном ребенке соседи услышали впервые.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна из окна выпала пятилетняя девочка. Малышка оставалась дома вместе с тетей, а когда та отвлеклась, залезла на подоконник и сорвалась вниз. Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии.
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«Хорошая семья у них: мама и папа общительные, дружелюбные», — рассказала соседка.
При этом о новорожденном ребенке соседи услышали впервые.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна из окна выпала пятилетняя девочка. Малышка оставалась дома вместе с тетей, а когда та отвлеклась, залезла на подоконник и сорвалась вниз. Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии.
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Данил Пономарев