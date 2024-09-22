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14-летняя школьница родила ребенка дома в Одинцово и выпала с ним из окна

22 сентября 2024, 01:38
Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

В подмосковном городе Одинцово 14-летняя школьница родила дома, а после с ребенком на руках выпала из окна. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что от полученных травм мать-подросток вместе с младенцем скончались на месте, в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
По данным телеканала, семья погибшей девочки была благополучной, у школьницы остались брат и сестра, которые, по словам соседей, выглядят, как «обычные счастливые дети».
«Хорошая семья у них: мама и папа общительные, дружелюбные», — рассказала соседка.


При этом о новорожденном ребенке соседи услышали впервые.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна из окна выпала пятилетняя девочка. Малышка оставалась дома вместе с тетей, а когда та отвлеклась, залезла на подоконник и сорвалась вниз. Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии.

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Названа предположительная причина возгорания бензовоза на АЗС Ставрополья
СК: причиной возгорания бензовоза в Ставропольском крае стала вспышка паров
22 сентября 2024, 01:59

Фото: istockphoto/Distortion Media

Причиной возгорания бензовоза на АЗС в Ставропольском крае стала вспышка паров топлива. Региональное Следственное управление Следственного комитета России указало причину в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка паров топлива на бензовозе. Следователь СК России осмотрел место происшествия, назначил ряд судебных экспертиз», – объяснили в ведомстве.

В результате пожара бензовоза на АЗС вблизи села Журавское Новоселицкого округа пострадали водитель автомобиля и оператор станции, повреждены близлежащие автомобили. Проводится расследование по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ставропольское МЧС сообщило, что открытый огонь на АЗС ликвидирован.

Загоревшийся на АЗС бензовоз был обнаружен в ночь на 21 сентября, видео опубликовали в Telegram-канале «112». Согласно предоставленной информации, пламя перекинулось на два автомобиля и здание АЗС.

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#азс
#пожар
#ставропольский край
#автомобиль
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Генерал Попов просит рассмотреть его уголовное дело в Запорожской области
22 сентября 2024, 01:41

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и подлоге, планирует попросить рассмотрения уголовного дела в Запорожской области, где были совершены преступления. Адвокат генерал-майора Сергей Буйновский заявил об этом в беседе ТАСС.
«Мы будем в суде добиваться того, чтобы рассмотрение уголовного дела проходило по месту совершения деяния, то есть в Запорожской области, а это – Запорожский гарнизонный военный суд», – подчеркнул юрист.

По словам Буйновского, обвинительное заключение будет подписано в начале следующей недели, после чего дело будет передано в один из военных судов.

Ранее суд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией. Решением 2-го Западного окружного военного суда апелляционная жалоба подсудимых была отклонена.

Подсудимый Попов обвинялся в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, соучастники Попова причастны к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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#минобороны рф
#запорожская область
#суд
#уголовное дело
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Алаудинов заявил о неудачной попытке ВСУ войти в Курскую область
22 сентября 2024, 01:26

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецподразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва в районе села Плехово Суджанского района Курской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Алаудинов сообщил, что ВСУ предприняли попытку прорыва с применением танков и боевых бронированных машин (ББМ) в районе села Плехово Курской области, но неудачно.

«В общей сложности там работа шла сегодня весь день по выбиванию противника, который пытался пробиться на один из наших опорных пунктов, но в общей сложности на нашем направлении у нас было все подконтрольно», – отметил он.

Глава «Ахмата» добавил, что российские войска продвигаются на курском направлении. В то же время силы ВСУ в течение всего дня несли потери и не добились никаких результатов.

Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли большие потери в Курской области. Он отметил, что украинские войска пытаются контратаковать и на других направлениях, где наступают российские войска.

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ВСУ несут большие потери в районе Суджи, заявил Алаудинов

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#апти алаудинов
#курская область
#украина
#всу
#вс рф
#россия
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Зеленский планирует начать визит в США с помещения завода посещения завода боеприпасов
22 сентября 2024, 01:13

Президент Украины Владимир Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода в Пенсильвании, где производятся боеприпасы - одна из важнейших потребностей Киева, сообщает Associated Press.
«Ожидается, что в начале напряженной недели в Соединенных Штатах он отправится на армейский завод боеприпасов Скрэнтона, укрепляя поддержку Украины», – сообщает издание.

Уточняется, что данный завод один из немногих в стране, который производит 155-миллиметровые боеприпасы, поставляемые Киеву.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) может быть разрешено наносить удары вглубь российской территории.

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#украина
#всу
#россия
#вс рф
#беспилотник
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ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области
Гладков: ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области
22 сентября 2024, 00:36

Фото: istockphoto/NatureNow

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в области.
«В Белгородском районе в селе Николаевкав результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся припаркованный легковой автомобиль», – сообщил Гладков. По его словам, пожарные быстро потушили огонь.

Также в селе Ясные Зори от попадания боеприпаса загорелась крыша дома, пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС.

«В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля МКД. Информация о последствиях уточняется», – глава региона.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Белгородской области более 120 артиллерийских снарядов. Кроме того, регион атаковали 27 беспилотников, было атаковано 35 населенных пунктов. Пострадавшие отсутствуют.

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#мчс
#пожарные
#всу
#украина
#вячеслав гладков
#белгородская область
#беспилотник
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В российском регионе погибли два человека в ДТП с микроавтобусом и авто
В Ростовской области погибли два человека в ДТП с авто и микроавтобусом
21 сентября 2024, 23:51

Фото: istock/Bilanol

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Волгодонском районе Ростовской области. В результате аварии погибли два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГИБДД.
В ДТП погибли водитель ВАЗ-2114 и пассажир микроавтобуса. Шесть пассажиров были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла в 19:30 на 167-м километре автодороги Ростов-на-Дону – Волгодонск. Предположительно, водитель автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, с 21 пассажиром внутри. После этого автомобили загорелись.

Ранее девять человек пострадали в результате ДТП с участием туристического джипа в Сочи.

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#дтп
#ростовская область
#автомобиль
#гибдд
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Один человек пострадал при возгорании бензовоза и заправки в Ставропольском крае
21 сентября 2024, 23:20

Фото: iStock/Distortion Media

В Ставропольском крае загорелись бензовоз и автозаправочная станция, один человек пострадал, сообщил в Telegram-канале врио главы Новоселицкого округа региона Виктор Фетисов.
Пожар произошел недалеко от поворота на село Журавское на трассе Александровское – Новоселицкое – Буденовск. На место происшествия прибыли пожарные бригады, а дорога была закрыта для движения.

«Есть информация о пострадавшем, ему в данный момент оказывается вся необходимая помощь. Состояние пострадавшего стабильное», – добавил Фетисов.

Бензовоз, загоревшийся на АЗС, был замечен вечером 21 сентября, видео опубликовали в Telegram-канале «112». По имеющейся информации, пламя охватило два автомобиля и здание АЗС.

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#азс
#пожар
#ставропольский край
#автодороги
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Роспотребнадзор: в Тихорецке начали отбор проб воздуха после ЧП из-за атаки ВСУ
21 сентября 2024, 20:27

Фото: iStock/RossHelen

В кубанском Тихорецке, который пострадал от атаки ВСУ, начали отбор проб воздуха. Об этом со ссылкой на управление регионального Роспотребнадзора сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что качество воздуха обследуют в зоне жилой застройки.
«В настоящее время проводится отбор проб воздуха в зоне жилой застройки города Тихорецка», — пояснили в надзорном органе.
Ранее сообщалось, что в Тихорецком районе объявили временную эвакуацию местных жителей и ввели локальный режим ЧС после падения обломков беспилотника и начавшегося после этого пожара. По словам краснодарского губернатора, в небе над Тихорецким районом было сбито два украинских дрона. Обломки одного из них спровоцировали пожар. Огонь распространился на взрывоопасные предметы, затем началась их детонация, добавил Кондратьев.

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#пожар
#эвакуация
#бпла
#чс
#режим
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На борту затонувшей у Сицилии яхты оказались сверхсекретные данные
CNN: затонувшую у Сицилии яхту требуют охранять из-за секретных данных на борту
21 сентября 2024, 19:25

Фото: istockphoto/Alena Matrosova

Водолазы требуют от правительства Италии усилить охрану затонувшей у берегов Сицилии яхты Bayesian, так как на борту могут находиться два сейфа с секретными данными. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников агентства, за этими данными могут начать охоту международные разведки.
«Затонувшее судно <...> как полагают, на борту оснащено двумя водонепроницаемыми сейфами, содержащими два сверхзашифрованных жестких диска, на которых записана строго секретная информация, включая пароли и другие конфиденциальные данные», — пишут в статье.
По данным телеканала, водолазы призывают власти усилить охрану как над местом крушения, так и под водой — при помощи камер.

Отмечается, что владелец суда — бизнесмен из Британии Майка Линч, который основал компанию по кибербезопасности Darktrace и связан с британскими, американскими и другими разведывательными службами.
«Был принят и исполнен официальный запрос на обеспечение дополнительной безопасности обломков, пока их не смогут поднять», — цитируют слова сотрудника сицилийского агентства гражданской обороны Франческо Венуто.
Судно Bayesian, на борту которого было 22 человека, затонуло недалеко от итальянского Палермо на Сицилии 19 августа. Семь человек погибли.

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