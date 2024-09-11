В Истре умер школьник на тренировке по карате в спортклубе

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Школьник в возрасте 14-лет умер на тренировке по карате в спортклубе в подмосковной Истре. Об этом сообщают журналисты телеканала РЕН-ТВ, ссылаясь на источники. Уточняется, что все произошло накануне во вторник, 10 сентября. Известно, что мальчик занимался боевым искусством более двух лет.
«Во время разминки 14-летний каратист побледнел и упал на пол. Тренер вызвал скорую и попытался оказать мальчику первую помощь, однако он скончался», — сказано в сообщении.
Прибывшие на место врачи Скорой помощи лишь констатировали смерть подростка. Причиной смерти, предварительно, названа острая сердечная недостаточность. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего.
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