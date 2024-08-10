Пятилетняя девочка выпала из окна и получила серьёзные травмы в Петербурге

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Пятилетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа в Петербурге. Об этом пишет портал 78.ru.
Отмечается, что инцидент произошёл в квартире на улице Рубинштейна. Родители оставили дочь с тётей. Когда женщина отвлекалась, ребёнок забрался на подоконник и выпал из окна.
На место происшествия сразу же прибыли врачи. Они направили ребёнка в больницу, где девочке диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, отёк мозга и другие травмы. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Родители пострадавшей являются гражданами Киргизии. Они уехали на родину по делам, оставив дочь с тётей, когда также является гражданкой этой страны и не состоит на миграционном учёте.
Полицейские составили протокол о нарушении миграционного законодательства. В настоящее время они выясняют все детали произошедшего.
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На место происшествия сразу же прибыли врачи. Они направили ребёнка в больницу, где девочке диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, отёк мозга и другие травмы. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Родители пострадавшей являются гражданами Киргизии. Они уехали на родину по делам, оставив дочь с тётей, когда также является гражданкой этой страны и не состоит на миграционном учёте.
Полицейские составили протокол о нарушении миграционного законодательства. В настоящее время они выясняют все детали произошедшего.
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Анастасия Чинкова