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Пятилетняя девочка выпала из окна и получила серьёзные травмы в Петербурге

10 августа 2024, 11:41
Фото: iStock/Artfoliophoto

Фото: iStock/Artfoliophoto

Пятилетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа в Петербурге. Об этом пишет портал 78.ru.
Отмечается, что инцидент произошёл в квартире на улице Рубинштейна. Родители оставили дочь с тётей. Когда женщина отвлекалась, ребёнок забрался на подоконник и выпал из окна.

На место происшествия сразу же прибыли врачи. Они направили ребёнка в больницу, где девочке диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, отёк мозга и другие травмы. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое.



Родители пострадавшей являются гражданами Киргизии. Они уехали на родину по делам, оставив дочь с тётей, когда также является гражданкой этой страны и не состоит на миграционном учёте.

Полицейские составили протокол о нарушении миграционного законодательства. В настоящее время они выясняют все детали произошедшего.

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#окно
#скорая помощь
Дептранс: в Москве машина загорелась из-за столкновения с мотоциклом
10 августа 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Машина загорелась из-за столкновения с мотоциклом в Москве на Кутузовском проспекте. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Уточняется, что все произошло в районе 48-ого дома.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено на 1,1 километр. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении в Telegram.

Как сообщалось ранее, в Новгородской области произошло страшное ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса. В региональном управлении МЧС России уточнили, что авария произошла на федеральной трассе М-12 «Восток». Погиб водитель одного большегруза, есть 18 пострадавших с учетом одного ребенка.

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Пострадавший при массированной атаке БПЛА на Липецкую область умер в больнице
10 августа 2024, 10:07

Фото: iStock/sudok1

В больнице скончался один из пострадавших при массированной атаке БПЛА на Липецкую область, которая произошла ночью, 9 августа. Об этом сообщает правительство региона в своем телеграм-канале. Погибшему было 27 лет.
Отмечается, что у мужчины было осколочное проникающее ранение головы, после операции медики согласовывали его лечение с коллегами из института Бурденко.
«К сожалению, травма и ее последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью», — говорится в сообщении.
По информации областного правительства, сейчас в реанимации остается один человек, пострадавший от атаки БПЛА, врачи оценивают его состояние как тяжелое и делают все возможное.
«Остальные пострадавшие переведены в профильные отделения, где продолжают лечение. По словам медиков, их состояние опасений за жизнь не вызывает», — указано в публикации.
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Микроавтобус столкнулся с грузовиками под Нижним Новгородом, есть погибшие
В ДТП с автобусом и грузовиками под Нижним Новгородом погиб человек, 18 ранены
10 августа 2024, 09:51

Фото: iStock/Sergey Pakulin

В Нижегородской области микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками, сообщает управление МЧС России по региону.
Отмечается, что ДТП произошло на автодороге федерального значения М-12 «Восток».

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков погиб водитель одного из большегрузов. Также пострадали 18 человек, включая одного ребёнка.

Накануне массовое ДТП в шестью автомобилями произошло на внутренней стороне МКАД. Водитель внедорожника, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Её, в свою очередь, отбросило на рядом идущие авто. Подробнее об этой аварии, пострадавших и погибших читайте в материале «Радио 1».

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На Кубани арестовали организаторов китайской секты «Фалуньгун»*
Суд на Кубани арестовал двух организаторов религиозного движения «Фалуньгун»*
10 августа 2024, 09:09

Фото: iStock/ronstik

В Краснодарском крае арестовали двух организаторов ячейки китайского религиозного движения «Фалуньгун»*. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
Ранее сообщалось, что силовики провели массовые обыски по местам жительства представителей движения. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбуждённого в июле по статье об организации деятельности нежелательной НКО.

Отмечается, что организация имеет семь центров за рубежом – шесть в США и один в Великобритании. Все они признаны нежелательными в России.

Решением суда двое организаторов заключены под стражу.

По данным СК, с 2020 по 2023 год фигуранты дела проводили встречи сторонников движения, разрабатывали и распространяли соответствующую литературу и транслировали информацию о своей деятельности в интернете.

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*организация признана нежелательной в России
#краснодарский край
#арест
#суд
#нко
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Шесть беспилотников ВСУ уничтожили на подлете к предприятию в Ярославле
10 августа 2024, 08:07

Фото: istock/rancho_runner

Беспилотники ВСУ этой ночью, 10 августа, пытались атаковать одно из предприятий в Ярославской области и были уничтожены еще на подлете. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Михаил Евраев. По данным Минобороны России, в регионе уничтожили шесть БПЛА.
«На месте их падения разрушений и пострадавших нет. В зоне обнаружения работают экстренные службы», — написал глава региона.
Евраев также добавил, что на территории Ярославской области могут оставаться обломки беспилотников, которые важны для следствия. При обнаружении, он просит не приближаться к ним, а сообщать об этом по номеру 112.

Ранее сообщалось, что прошлым вечером, 9 августа, в городе Курчатов под Курском отключилось электричество после падения обломков украинского беспилотника на подстанцию. Как отмечал врио губернатора региона Алексей Смирнов, обломки дрона упали на трансформаторную подстанцию, после чего там возник пожар. Энергоснабжение в городе пропало.

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#ярославское направление
#предприятие
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В Магаданской области мужчину обвинили в истязании 13-летнего пасынка
10 августа 2024, 08:03

Фото: Фотобанк Московской области

В Магаданской области следователи обвиняют мужчину в истязании и угрозе убийством тринадцатилетнему пасынку. Об этом сообщает региональный СУСК РФ.
По информации следствия, обвиняемый с марта 2023 года по июнь 2024 года проживал вместе с женщиной и ее сыном в поселке Усть-Омчуг Тенькинского района. Мужчина испытывал к ребенку неприязнь и относился к нему жестоко, причиняя физические и психологические страдания.

«С целью повлиять на дачу подростком показаний при рассмотрении гражданского иска о лишении его матери родительских прав, 5 августа 2024 года мужчина высказал в адрес 13-летнего пасынка угрозы убийством и физической расправой», — добавили в следственном комитете.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, следователи просят суд избрать его меру пресечения в виде заключения под стражу.

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#суд
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#мужчина
#рф
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Президент Бразилии объявил траур в память о 61 жертве авиакатастрофы
10 августа 2024, 07:45

Фото: istock/Kesu01

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в связи с произошедшей в стране авиакатастрофой объявил трехдневный траур. Трагедия случилась в штате Сан-Паулу. 61 человек погиб.
«В память о 61 жертве трагического инцидента в Виньеду объявляем официальный траур в стране на 3 дня», — написал лидер Бразилии в соцсети Х.

В пятницу, 9 августа, пассажирский самолет ATR-72, вмещающий 68 человек, потерпел крушение в муниципалитете Виньеду в 13:22 по местному времени. На момент катастрофы в самолете находился 61 человек — 57 пассажиров и 4 члена экипажа. За минуту до авиакрушения он находился на высоте 17 200 футов. ATR-72 следовал из города Каскавел в Гуарульюс. Все, находящиеся на борту, погибли.

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В трех регионах России ввели режим КТО: какие меры и ограничения он вводит?
Изъятие транспорта и проникновение в помещения: в трех регионах ввели режим КТО
10 августа 2024, 06:40

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В трех регионах России – Курской, Брянской и Белгородской областях – с 9 августа вводится режим контртеррористической операции (КТО). Как объясняет Национальный антитеррористический комитет (НАК), решение принято в связи с предпринятой Киевом «беспрецедентной попыткой дестабилизации обстановки» в ряде регионов России. Что известно на данный момент об обстановке в ​приграничных регионах и детали режима КТО – в материале «Радио 1».

Заявление НАК и введение КТО


Национальный антитеррористический комитет подчеркнул, что на фоне попыток украинских властей дестабилизировать обстановку в ряде регионов России вводится режим контртеррористической операции. В связи с этим принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности, поддержанию правопорядка и усилению охраны объектов.

«Организовать с девятого августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях. Решение принято в целях обеспечения пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, директором ФСБ России А.В. Бортниковым», – сообщается в сообщении.



Усиление полномочий властей


Введение режима КТО подразумевает ряд мер и временных ограничений. Так, усиливаются меры безопасности в районах, где действуют КТО, разрешается проверка документов и досмотр транспортных средств и лиц. Также может быть ограничено передвижение в любом месте и любое время.

Власти уполномочены усиливать охрану общественного порядка и защиту объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, а также могут запретить продажу оружия и алкоголя.


Разрешение на конфискацию транспортных средств и проникновение в помещения


Власти также получают право конфисковывать транспорт частных компаний и государственных организаций для доставки людей, нуждающихся в медицинской помощи в больницы или для преследования подозреваемых в терроризме. Они также могут изымать транспортные средства граждан в «неотложных ситуациях».

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие соблюдение КТО, могут свободно входить в жилые и нежилые здания и на земельные участки, принадлежащие физическим лицам и организациям.

Кроме того, власти могут отключать телекоммуникационные услуги, ограничивать использование сетей и средств связи, отслеживать телефонные разговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем».

В каких регионах ранее уже вводили режим КТО


В мае 2023 года в Белгородской области уже действовал режим контртеррористической операции. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков, ссылаясь на то, что на территорию Грайворонского района области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Федеральные вооруженные силы России совместно с пограничниками, Росгвардией и ФСБ России провели успешную операцию по уничтожению противника.

В Курской области также был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Это позволило при необходимости ограничить доступ людей и транспорта в определенные районы. По распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий военных рейдов противника.

20 октября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей объявлялось военное положение. Президент России Владимир Путин напомнил тогда, что соответствующий режим действовал до вхождения регионов в состав Российской Федерации.

Первая реакция общественности


Ночью 10 августа, после объявления режима КТО в Брянской области, военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в Telegram-канале сообщение, в котором потребовал ввести режим КТО в ряде других регионов. С этой целью он обратился к президенту и руководству НАК.

«Товарищ верховный главнокомандующий! Уважаемые представители Национального Антитеррористического комитета, необходимо вводить режим проведения Контртеррористической операции еще в ряде регионов. Пока не поздно», – отмечается в публикации автора.

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Мэр Суджи прокомментировал заявления Украины о захвате города

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Мэр Суджи прокомментировал заявления Украины о захвате города
10 августа 2024, 06:11

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Мэр города Суджи в Курской области прокомментировал сообщение Украины о том, что город оккупирован Вооруженными силами республики (ВСУ). В интервью РИА Новости он заявил, что это ложь и никакого захвата не было, а также призвал людей не верить вражеской пропаганде.
«Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику», – призвал Слащев.

Ранее было распространено видео, на котором четыре бойца ВСУ с украинскими флагами стоят на фоне здания в Судже с надписью «Газпром».

С 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим КТО. В НАК заявили, что Киев решил атаковать Курскую область и тем самым предпринял беспрецедентную попытку дестабилизировать ситуацию в России.

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#белгородская область
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