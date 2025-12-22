15 человек погибли в пожарах электромобилей Tesla из-за блокировки дверей
Минимум 15 человек погибли в пожарах электромобилей Tesla из-за того, что двери машин оказались заблокированы. Об этом сообщает Bloomberg.
Журналисты выяснили, что на протяжении многих лет владельцы Tesla жалуются на электрические дверные ручки, которые могут не срабатывать в экстренных ситуациях. В ряде пожаров пассажиры и даже спасатели не смогли открыть двери горящих машин, что лишило людей шанса выбраться. Более половины зафиксированных смертей произошли после ноября 2024 года.
При этом в США ни одно государственное ведомство не ведёт отдельный учёт таких инцидентов. Причина в сложности сбора данных: не всегда можно точно установить, что именно заблокированные двери стали решающим фактором гибели, а не сам пожар или травмы от аварии.
Ранее Bloomberg уже писал о технических проблемах электромобилей Tesla, включая дефекты дверных механизмов. После этих публикаций Национальное управление безопасности дорожного движения США начало расследование, чтобы проверить возможные неисправности и их роль в смертельных происшествиях.
