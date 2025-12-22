Во Владимирской области мать заморила младенца голодом и получила срок
Во Владимирской области мать, которая заморила голодом своего годовалого сына, приговорили к 16 годам колонии. Об этом сообщает «Лента.ру».
Суд признал 20-летнюю женщину виновной по статьям о жестоком обращении с ребёнком и убийстве. В 2024 году после расставания с сожителем она осталась одна с сыном и, испытывая к нему неприязнь, оставила ребёнка в съёмной квартире без еды и воды. При этом родственникам она сообщила, что младенец находится с няней.
После смерти мальчика мать попыталась скрыть преступление: положила тело в коробку с вещами и игрушками и спрятала в палисаднике. Соседи нашли ребёнка примерно через две недели. Суд также взыскал с неё в пользу отца моральную компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.
Читайте также: