Руководство МГЮА скрыло информацию о студенте с туберкулезом
Студент МГЮА имени Кутафина был госпитализирован с подозрением на туберкулёз. Информация об этом официально дошла только до проживающих в общежитии, остальные студенты о ситуации не уведомлялись.
Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», вечером 20 декабря жильцы общежития во 2-м Донском проезде получили сообщение от председателя кампуса. Он рассказал, что один из студентов находится в больнице, и сослался на предписание Роспотребнадзора сдать анализы всем проживающим в корпусе. Также было объявлено, что с 23 декабря во дворе общежития установят передвижную флюорографию, при этом тем, кто проходил обследование в начале учебного года, повторно делать снимок не потребуется.
Студенты утверждают, что эту информацию передали исключительно жильцам общежития. При этом, по их словам, заболевший мог контактировать с учащимися разных курсов и факультетов, которые посещают различные корпуса университета, что создаёт риск распространения инфекции по всему вузу.
Также учащиеся заявляют, что администрация МГЮА и ранее скрывала случаи инфекционных заболеваний, в том числе кори. По их словам, при вспышках студентов не информируют заранее, а ограничиваются блокировкой студенческих билетов заболевшим, когда ситуация уже выходит из-под контроля.
