Руководство МГЮА скрыло информацию о студенте с туберкулезом

22 декабря 2025, 16:29

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Студент МГЮА имени Кутафина был госпитализирован с подозрением на туберкулёз. Информация об этом официально дошла только до проживающих в общежитии, остальные студенты о ситуации не уведомлялись.