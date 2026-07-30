15-летний подросток ценой своей жизни защитил младшего брата от молнии
В США подросток погиб, пытаясь защитить младшего брата во время грозы. Об этом сообщает издание People.
Трагедия произошла 26 июля на горе Блу-Скай в штате Колорадо, на высоте около 4350 метров. 15-летний Леви Стробел пошел в поход вместе с младшим братом и тремя взрослыми.
В какой-то момент началась сильная гроза, молния ударила в группу. Как указано в заявлении семьи, в последние минуты жизни подросток проявил мужество, бросившись к брату и закрыв его собой.
Спасатели прибыли на место и сразу приступили к реанимационным мероприятиям, но спасти мальчика не удалось. Его младшего брата доставили вертолетом в больницу Денвера с тяжелыми травмами. Трое взрослых отделались легкими повреждениями. Госпитализация им не потребовалась.
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