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Халатность властей обернулась скандалом со сгоревшими домами

185 жилых домов сгорели в лесном пожаре во Франции из-за халатности властей
Фото: iStock/Kara Capaldo

Властей города Ле-Порж во Франции обвинили в том, что во время лесного пожара помощь в основном оказывалась владельцам вилл в элитном районе, а не жителям обычных домов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



Всего в огне сгорели 185 строений, из-за чего около 3400 человек остались без жилья. Местные заявили о халатности чиновников и выразили готовность добиваться компенсации.

По словам людей, им не приходили SMS-оповещения о ЧП. Они также не видели пожарных, когда огонь подходил к их домам. Власти пока не прокомментировали обвинения.

Ранее сообщалось, что в Германии с начала 2026 года от жары погибли около 9,8 тысячи человек. В основном жертвами стали пожилые люди.

Лидия Пономарева

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