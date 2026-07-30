Халатность властей обернулась скандалом со сгоревшими домами
Властей города Ле-Порж во Франции обвинили в том, что во время лесного пожара помощь в основном оказывалась владельцам вилл в элитном районе, а не жителям обычных домов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Всего в огне сгорели 185 строений, из-за чего около 3400 человек остались без жилья. Местные заявили о халатности чиновников и выразили готовность добиваться компенсации.
По словам людей, им не приходили SMS-оповещения о ЧП. Они также не видели пожарных, когда огонь подходил к их домам. Власти пока не прокомментировали обвинения.
Ранее сообщалось, что в Германии с начала 2026 года от жары погибли около 9,8 тысячи человек. В основном жертвами стали пожилые люди.
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