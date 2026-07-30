Халатность властей обернулась скандалом со сгоревшими домами

30 июля 2026, 16:11

185 жилых домов сгорели в лесном пожаре во Франции из-за халатности властей

Фото: iStock/Kara Capaldo

Властей города Ле-Порж во Франции обвинили в том, что во время лесного пожара помощь в основном оказывалась владельцам вилл в элитном районе, а не жителям обычных домов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.