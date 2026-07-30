Летний зной убил тысячи жителей европейской страны

30 июля 2026, 15:56

RKI: в Германии с начала года от жары погибли 9,8 тысяч человек

Фото: iStock/lamyai

В Германии с начала 2026 года от жары погибли около 9,8 тысячи человек. Об этом говорится в еженедельном отчете Института Роберта Коха (RKI).