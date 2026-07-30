Летний зной убил тысячи жителей европейской страны
В Германии с начала 2026 года от жары погибли около 9,8 тысячи человек. Об этом говорится в еженедельном отчете Института Роберта Коха (RKI).
По его данным, нынешний показатель оказался выше, чем за любой полный год, начиная с 2016-го. Предыдущий пик смертности от жары был в 2018-м — тогда погибли около девяти тысяч человек.
Больше всего смертей — более пяти тысяч — произошли во второй половине июня. Тогда во многих регионах температура поднималась почти до 40 градусов. С начала апреля до 12 июля погибли 7,9 тысяч человек, а за последнюю неделю — еще 1,9 тысячи.
От жары страдают в основном пожилые люди. Среди погибших 5 420 человек относились к самой старшей возрастной категории — от 85 лет. Еще 2 460 — от 75 до 84 лет, 1 260 — от 65 до 74 лет, 630 — младше 65 лет. Иногда причиной смерти становится тепловой удар, но чаще всего люди умирают из-за сочетания жары и хронических болезней.
Аномальная жара вызвала споры в Германии. Оппозиция потребовала обеспечить системами охлаждения больницы, дома престарелых и детские сады. Правительство сослалось на то, что этот вопрос должны решать власти федеральных земель.
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