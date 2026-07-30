В Западной Африке умер самый высокий мужчина
В Гане на 34-м году жизни скончался Сулейман Абдул Самед, которого местные жители считали самым высоким мужчиной страны. Причиной смерти стали осложнения, вызванные редким генетическим заболеванием, сообщает Daily Mail.
Самеда госпитализировали в больницу города Тамале с инфицированными язвами на ногах. По словам его родственников, сами раны не являлись прямым следствием болезни, однако их возникновение, вероятно, связано с многочисленными сопутствующими проблемами со здоровьем.
В 2022 году рост мужчины составлял около 224 сантиметров, при этом близкие утверждали, что впоследствии он продолжал увеличиваться. У Самеда диагностировали синдром Марфана — наследственное нарушение соединительной ткани, поражающее скелет, зрение и сердечно-сосудистую систему. В его случае заболевание сопровождалось аномально быстрым ростом и серьёзными проблемами с опорно-двигательным аппаратом.
Абдул рассказывал, что начал стремительно вытягиваться после 20 лет. Со временем у него возникли трудности с позвоночником и передвижением, из-за чего ему пришлось отказаться от занятий футболом и мечты стать водителем.
На родине Самед был местной знаменитостью. Родные запомнили его как доброго и щедрого человека, благодаря которому о небольшой деревне Гамбага узнала вся страна.
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