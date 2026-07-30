В Западной Африке умер самый высокий мужчина

30 июля 2026, 16:18

Daily Mail: в Гане скончался самый высокий мужчина с синдромом Марфана

Фото: istockphoto/mirror-images

В Гане на 34-м году жизни скончался Сулейман Абдул Самед, которого местные жители считали самым высоким мужчиной страны. Причиной смерти стали осложнения, вызванные редким генетическим заболеванием, сообщает Daily Mail.