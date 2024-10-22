15-летний подросток жестоко убил пять членов своей семьи в США

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15-летнего подростка заподозрили в убийстве пяти членов своей семьи в пригороде Сиэтла. Об этом сообщает AP.
Уточняется, что тела были найдены в одном из домов после звонка в 911. Согласно информации источника, до приезда правоохранителей в доме были слышны звуки стрельбы.
Приехав на место, сотрудники полиции увидели двух подростков. Одного отправили в больницу, а второго арестовали.
Отмечается, что в доме проживали двое взрослых с пятью детьми. Подозреваемым в жестоком убийстве является член этой семьи. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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Приехав на место, сотрудники полиции увидели двух подростков. Одного отправили в больницу, а второго арестовали.
Отмечается, что в доме проживали двое взрослых с пятью детьми. Подозреваемым в жестоком убийстве является член этой семьи. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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Екатерина Коршунова