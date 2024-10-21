В США женщина сожгла дом вместе с любовником и наблюдала за пожаром, сидя в кресле

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В Далласе, штат Техас, произошёл пожар, в результате которого погиб мужчина и три собаки. Все случилось из-за того, что женщина, Мирса Лопес, не смогла зайти в туалет к своему знакомому, Гэри Фишеру, и спалила его дом. Об инциденте сообщает Fox News.
Лопес и Фишер были в романтических отношениях. В тот день она хотела зайти в туалет к любовнику, но тот отказался впускать даму. Разгневанная Лопес решила отомстить. Она подожгла пластиковый пакет и бросила между машиной и домом Фишера. Мужчина спал, когда начался пожар. А Лопес сидела в кресле на улице неподалеку и наблюдала, как горит ее любовник вместе с домом.
Пока пожарные прибыли на место, пламя успело перекинуться на соседние трейлеры. В итоге от огня пострадали не только четыре дома, но и четыре автомобиля. Лопес арестовали. Ей предъявили обвинения в поджоге, убийстве человека и собак.
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Лия Мурадьян