Пьяный полицейский на машине насмерть сбил девушку в Курганской области

Фото: istockphoto/Motortion
Полицейский на личном автомобиле насмерть сбил девушку возле бара в городе Далматово Курганской области. Проведённая позже экспертиза установила, что в момент наезда он был пьян.
Смертельное ДТП произошло утром 19 октября, сообщает сетевое издание URA.RU. Правоохранитель на личном автомобиле сбил молодую девушку, которая стояла на обочине дороги. Совершив наезд, он скрылся с места ДТП. Потерпевшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, которую вызвали очевидцы.
Свидетели описали автомобиль, совершивший смертельный наезд, и правоохранители по горячим следам быстро вычислили и разыскали его владельца. Оказалось, что им был их коллега. Мужчину задержали. Экспертиза показала, что он находился в нетрезвом состоянии. В отношении экс-правоохранителя возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и побега с места ДТП. Задержанный помещён под стражу.
Читайте также:
В Москве водитель сбил трёх пешеходов
В Подмосковье пьяный мужчина в полицейской форме устроил массовое ДТП
Боксер из Чечни сбил насмерть 14-летнюю школьницу в Норильске и сбежал
Александр Бойцов