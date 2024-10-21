«Испекла торт маме и совершила суицид»: как 16-летняя мусульманка провела последние минуты жизни

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Летом 2020 года Омскую область потрясла трагедия: 16-летняя девочка была найдена в гараже мертвой. Оказалось, что школьница покончила с собой. Правоохранители возбудили уголовное дело на отца умершей девочки. Оказалось, что ранее 16-летняя школьница трижды пыталась свести счеты с жизнью, но никто в семье не обращал на это внимания. В чем обвинили семью погибшей и что заставило девочку совершить суицид расскажет «Радио 1».
Как жила семья погибшей девочки
16-летняя Мадина (имя изменено – прим.ред) рассказывала подругам, что отец жестоко наказывал её за малейшие проступки. Например, ей было запрещено выходить из дома после шести вечера. Позже родители решили, что заниматься спортом для девочки неприлично, и запретили ей посещать волейбольную секцию.
Несколько раз Мадина приходила в школу с синяками на лице и рассказывала, что отец избивал её пряжкой от ремня. Училась девочка удовлетворительно, конфликтов со сверстниками и учителями у нее не было.
Что рассказала сестра школьницы
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25-летняя Зульфия живет в другом городе, однако заявляет, что со своей двоюродной сестрой всегда поддерживала близкие отношения. В беседе с «Комсомольской правдой» девушка рассказала, что знала о жизни Мадины практически все. Зульфия полностью поддерживает своих тетю и дядю, утверждая, что они не причастны к трагедии.
На вопрос журналистов о том, почему трагедия могла произойти, двоюродная сестра школьницы сообщила, что Мадина, вероятно, просто хотеть напугать родителей.
«Знаете, такое бывает у подростков. Но не рассчитала, что ее не успеют спасти. За полчаса до случившегося она позвонила маме. Сказала, что испекла ей ее любимый торт «медовик». Спросила: «Мамочка, когда ты вернешься?». И, на мой взгляд, совершила самоубийство за несколько минут до прихода мамы», – рассказала Зульфия.
Родителей девочки обвинили в ее смерти
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После проведения проверки по факту смерти девочки правоохранители возбудили дело по статье «Доведение до самоубийства» на ее отца. По версии следствия, мужчина своими методами воспитания и избиениями дочери способствовал тому, что произошло. Однако двоюродная сестра девочки настаивает: мать и отец школьницы ни в чем не виноваты.
«У них четверо детей, причем младший родился пять месяцев назад. Плюс работа и хозяйство. Мадина же ничего не делала. В ее обязанности входило только приготовление еды. Ну и сидеть с младшими еще заставляли. Одета, накормлена. Что еще надо ребенку?!» – недоумевает родственница.
Она также уверена, что отец Мадины не допустил каких-либо ошибок при воспитании дочери.
«Я вот в ее возрасте после четырех часов не имела права выйти из дома. У нас девушек по-другому воспитывают. Отец заботился о ее чести», – утверждает Зульфия.
Она также заявила, что запрет ходить на волейбольную секцию тоже был связан с опасениями отца за свою дочь.
«Откуда папе знать, что там происходит. Там могут быть мальчики, которые будут домогаться! Мало ли, кому что нравится. Папе виднее, раз запрещал. Что ж она с собой покончила из-за того, что волейболом запретили заниматься?!», – недоумевает Зульфия.
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