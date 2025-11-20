15-летняя королева красоты разбилась на мотоцикле в Гватемале
В Гватемале трагически погибла местная королева красоты. Об этом сообщает издание Prensa Libre.
15-летняя Ивана Марсела Лопес Муральес ехала ночью на мотоцикле, когда в нее врезался пикап. Ни она, ни вылетевший перед ней мужчина не смогли вовремя затормозить и избежать столкновения. Байк и сама девушка оказались под колесами автомобиля, и тот протащил их по дороге несколько метров.
Прибывшие на место медики пытались спасти подростка, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Водителя машины задержали, сейчас все обстоятельства ДТП выясняются.
Известно, что погибшая с детства участвовала в конкурсах красоты. В 2024 году она получила корону на Фестивале цветов в Нуэва-Консепсьон.
Стоит отметить, что это второе подобное ДТП в Гватемале за последнее время: ранее на мотоцикле разбилась 20-летняя Алондра Марианела Эрнандес Перес — королева красоты Ла-Бланки.
