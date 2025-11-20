VnExpress: число жертв наводнений во Вьетнаме достигло 41
Число жертв мощных наводнений во Вьетнаме выросло до 41. Об этом сообщает портал VnExpress.
Наиболее сложная обстановка сохраняется в провинциях Даклак, Зялай и Кханьхоа, где стихия привела к масштабным разрушениям. Всего она повредила 167 строений и затопила более 52 тысяч жилых домов. При этом девять местных жителей все еще числятся пропавшими без вести.
Значительный ущерб потоки воды нанесли сельскому хозяйству — они уничтожили тысячи гектаров посевов и погубили более 30 тысяч голов скота.
Напомним, двадцать российских туристов оказались заблокированы на затопленном мосту, где уровень воды продолжает повышаться.
