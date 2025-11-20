Достижения.рф

VnExpress: число жертв наводнений во Вьетнаме достигло 41

Число жертв мощных наводнений во Вьетнаме выросло до 41. Об этом сообщает портал VnExpress.



Наиболее сложная обстановка сохраняется в провинциях Даклак, Зялай и Кханьхоа, где стихия привела к масштабным разрушениям. Всего она повредила 167 строений и затопила более 52 тысяч жилых домов. При этом девять местных жителей все еще числятся пропавшими без вести.

Значительный ущерб потоки воды нанесли сельскому хозяйству — они уничтожили тысячи гектаров посевов и погубили более 30 тысяч голов скота.

Напомним, двадцать российских туристов оказались заблокированы на затопленном мосту, где уровень воды продолжает повышаться.

Лидия Пономарева

