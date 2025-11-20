В московской школе ученик атаковал одноклассника «химическим оружием» из бутылки
В Москве в школе №1392 ученик получил химический ожог после инцидента с бутылкой
В Москве восьмиклассник бросил бутылку со средством для прочистки труб в другого ученика. В результате происшествия подросток получил химический ожог и попал в больницу.
Как рассказал «Газете.Ru» директор школы №1392 Денис Бахарев, бутылка разбилась от удара. Капли смеси химического средства с водой попали на голову и шею пострадавшего и вызвали покраснение кожи.
«Подобные эксперименты несут угрозу для других людей и совершенно недопустимы. Виновный будет поставлен на внутришкольный учёт, информацию передадут в Комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы», — заявил Бахарев.После происшествия сотрудники школы вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего госпитализировал для обследования. В учебное заведение пригласили родителей ученика, который устроил инцидент.
