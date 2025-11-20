Мошенники обманывают покупателей машин благодаря ИИ-фото в автообъявлениях
Мошенники в России нашли новый способ получать быстрые «гонорары», используя ИИ-фотографии. Они обманывают как покупателей машин, так и страховые компании.
Как сообщает Telegram-канал Readovka, аферисты публикуют фейковые объявления о продаже авто по цене ниже рынка, сопровождая их реалистичными ИИ-снимками и поддельными документами. После перевода разговора в мессенджер мошенники требуют предоплату и исчезают, забирая «гонорар» от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.
Вторая схема приносит преступникам стабильный доход на страховых махинациях. На досках объявлений предлагают за 100–300 рублей «организовать» ДТП с участием спецтехники, чтобы владелец авто мог обратиться за выплатой. Руководитель блока «Урегулирование убытков» «Росгосстраха» Арман Гаспарян отметил, что такие предложения — не розыгрыш, а реальный инструмент незаконного заработка.
