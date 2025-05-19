15-летняя певица Милана Хаметова попала в ДТП: водитель был пьян

Милана Хаметова (Фото: Telegram @MILASHKINATELEGKA)
15-летняя певица и блогер Милана Хаметова в своем Telegram-канале сообщила о том, что ее команда попала в ДТП.
Авария произошла с ее командой в туре во время поездки из Красноярска в Кемерово. По словам Миланы, водитель грузовика, который спровоцировал ДТП, был в состоянии алкогольного опьянения.
Певица призвала своих подписчиков быть внимательными, а также всегда пристегиваться.
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«Сразу скажу — со мной все хорошо: мы ехали во второй машине сразу следом за нашими ребятами и, благодаря быстрой реакции нашего водителя и тому, что мы все были пристегнуты, не случилось ничего страшного. Основной удар пришелся на машину моих ребят-танцоров и звукорежиссера!», — написала Хаметова.
Певица призвала своих подписчиков быть внимательными, а также всегда пристегиваться.
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Екатерина Коршунова