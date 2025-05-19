В Калмыкии 7 человек погибли и 11 пострадали в столкновении автобуса и грузовика

Фото: Telegram @mchs_08kalmykiya
В результате лобового столкновения микроавтобуса Volkswagen и грузовика на трассе Р-22 «Каспий» в Юстинском районе Калмыкии погибли семь человек, еще 11 получили травмы. Об этом сообщило главное управление МЧС России по республике.
Инцидент произошел ночью, около 02:30 по московскому времени, на 1211-м километре автодороги «Москва – Тамбов – Волгоград – Астрахань».
На данный момент устанавливаются причины столкновения, а также оценивается масштаб повреждений транспортных средств.
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«Всего в микроавтобусе находился 21 человек», – добавил Telegram-канал «МЧС Республики Калмыкия».К месту аварии незамедлительно были направлены спасатели и техника из Юстинского пожарно-спасательного гарнизона. В ведомстве подчеркнули, что среди пострадавших нет детей.
На данный момент устанавливаются причины столкновения, а также оценивается масштаб повреждений транспортных средств.
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Мария Моисеева