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В Калмыкии 7 человек погибли и 11 пострадали в столкновении автобуса и грузовика

Фото: Telegram @mchs_08kalmykiya

Фото: Telegram @mchs_08kalmykiya

В результате лобового столкновения микроавтобуса Volkswagen и грузовика на трассе Р-22 «Каспий» в Юстинском районе Калмыкии погибли семь человек, еще 11 получили травмы. Об этом сообщило главное управление МЧС России по республике.
Инцидент произошел ночью, около 02:30 по московскому времени, на 1211-м километре автодороги «Москва – Тамбов – Волгоград – Астрахань».

«Всего в микроавтобусе находился 21 человек», – добавил Telegram-канал «МЧС Республики Калмыкия».
К месту аварии незамедлительно были направлены спасатели и техника из Юстинского пожарно-спасательного гарнизона. В ведомстве подчеркнули, что среди пострадавших нет детей.

На данный момент устанавливаются причины столкновения, а также оценивается масштаб повреждений транспортных средств.

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#волгоград
Журналист ударил микрофоном по лицу президента Аргентины
Infoveloz: Журналист случайно ударил президента Аргентины Милея по лицу микрофоном
19 мая 2025, 01:42

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Журналист аргентинского телеканала C5N ударил президента Хавьера Милея по лицу микрофоном, пытаясь взять у него интервью. Об этом сообщило издание Infoveloz.
Инцидент произошел у входа в Национальный технологический университет в Альмагро.

«Ты меня ударил намеренно?», — спросил политик у репортера.
Тот незамедлительно принес извинения. По словам журналиста, «тычок в лицо» стал результатом случайного толчка со стороны, а не преднамеренных действий.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на заявления Румынии о предполагаемом «вмешательстве» Москвы во второй тур президентских выборов.

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Грузовик увез женщину в мобильном туалете за несколько километров в Китае
18 мая 2025, 21:49

Фото: istockphoto/Canetti

Водитель грузовика увез женщину в мобильном туалете за несколько километров в Китае. Об этом пишет издание Jam Press. По информации журналистов, женщина вошла в туалет, когда погрузчик готовился переместить уборную. Водитель поднял кабинку, не проверив, есть ли кто в ней и увез.
Все выяснилось спустя десятки миль, когда водитель увидел неладное, и, решив проверить груз, выпустил женщину.

Похожий случай произошел в Москве, где ураган уронил биотуалет, когда там находился мужчина. Он смог позвонить спасателям, которые его вызволили.

Перед этим сообщалось о гибели женщины в Египте в результате падения рекламного щита.

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#китай
#новости
#грузовик
#происшествие
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Годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа в Екатеринбурге
18 мая 2025, 21:25

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа в Екатеринбурге, пока его мать отвлеклась на других детей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на городскую полицию.
«Информация о падении из окна малолетнего 2024 года рождения на улице Агрономической поступило в отдел полиции № 12. Сотрудники ПДН предварительно установили, что мать ребенка в момент происшествия находилась дома, но отвлеклась на других детей», — сказано в публикации.
Сейчас малышу оказывают помощь, его госпитализировали. Полицейские напомнили, что невнимательность взрослых чаще всего становится причиной несчастных случаев. Правоохранители рекомендуют не оставлять детей без присмотра, отметив, что москитная сетка создает лишь видимость барьера. Рекомендуется также иметь специальные блокираторы и не оставлять балконные двери и окна открытыми.

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#мир
#россия
#екатеринбург
#дети
#новости
#происшествие
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Мужчина стрелял по детской площадке из окна квартиры в Санкт-Петербурге
18 мая 2025, 20:37

Фото: istockphoto/A_N

Стрельбу по детской площадке в Петербурге открыл мужчина из окна собственной квартиры. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники. Уточняется, что инцидент произошел на Таллинской улице города в воскресенье, 18 мая.
«Пострадавших нет, его уже задержали», — сказано в публикации.
Три полицейских экипажа выясняют на месте обстоятельства произошедшего инцидента.

Перед этим стало известно о заключении под стражу подозреваемого в Северной Осетии, который отрыл стрельбу по троим мужчинам в регионе. По сообщению регионального главка МВД, один мужчина умер, не приходя в сознание. Следователи расследуют уголовное дело, которое находится под прокурорским надзором.

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#мир
#россия
#санкт-петербург
#стрельба
#криминал
#полиция
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Стрельба в Северной Осетии: подробности
Подозреваемый в стрельбе в мужчин в Северной Осетии заключен под стражу
18 мая 2025, 19:49

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Подозреваемого в стрельбе в мужчин в Северной Осетии заключили под стражу, сообщили в региональной прокуратуре.
«Ардонским районным судом в отношении подозреваемого … избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, до 15 июля 2025 года», — сказано в публикации.

Отмечено, что расследование уголовного дела под прокурорским надзором. В среду региональный главк МВД сообщил о стрельбе неизвестного по троим мужчинам в Ардонском районе Северной Осетии. Злоумышленник покинул место происшествия. Один мужчина мертв, он скончался, не приходя в сознание. По факту произошедшего открыто уголовное дело.

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#мир
#россия
#криминал
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#стрельба
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