В Москве арестован бьюти-блогер и хирург Юрий Алтунян

Юрий Алтунян (Фото: Инстаграм* @dr_altunyan)
Бьюти-блогера Юрия Алтуняна с двумя миллионами подписчиков арестовали в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Мужчину обвиняют в распространении порнографии. Пластический хирург является владельцем медцентра в российской столице, где он проводил косметические операции, одна из которых — коррекция губ.
В своем блоге Алтунян публиковал видео с отзывами клиенток и посты с лайфхаками для девушек. Кунцевский суд Москвы отправил его в СИЗО. Хирургу грозит до шести лет за незаконный оборот порнографии в интернете.
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*Запрещен в РФ
В своем блоге Алтунян публиковал видео с отзывами клиенток и посты с лайфхаками для девушек. Кунцевский суд Москвы отправил его в СИЗО. Хирургу грозит до шести лет за незаконный оборот порнографии в интернете.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова