Дептранс опубликовал видео смертельного ДТП с актрисой из «Москва слезам не верит» Земляникиной

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Смертельная авария с участием актрисы Елены Земляникиной произошла на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал столичного Дептранса.
На кадры попал момент, как артистка переходит дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на большой скорости появляются два мотоцикла. Один из них сбивает Земляникину.
От удара артистку отбросило в сторону. Прибывшие медики пытались оказать помощь, однако спасти ее не удалось.
Елене Земляникиной было 66 лет. Она сыграла в фильмах «Москва слезам не верит», «Время собирать камни» и других.
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От удара артистку отбросило в сторону. Прибывшие медики пытались оказать помощь, однако спасти ее не удалось.
Елене Земляникиной было 66 лет. Она сыграла в фильмах «Москва слезам не верит», «Время собирать камни» и других.
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Екатерина Коршунова